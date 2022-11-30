Тренер сборной Сенегала посвятил успех команды на ЧМ-2022 Садио Мане

Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе заявил, что посвятил форварду "Баварии" Садио Мане успех команды на ЧМ-2022, на котором он не выступает из-за травмы, сообщает Sport24.

Сборная Сенегала в заключительном туре победила Эквадор (2:1) и заняла второе место в группе А, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира в Катаре.

"Я бы хотел посвятить эту победу человеку, который делает невероятные вещи для страны. Который, к сожалению, сейчас не с нами в Катаре. Его зовут Садио Мане", - заявил Сиссе.

В 1/8 финала сборная Сенегала сыграет с Англией.

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