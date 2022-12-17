Тренер сборной Аргентины сделал заявление о будущем Месси

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Финал мундиаля в Катаре состоится 18 декабря. Начало - в 21:00 по времени Астаны.
"Это будет последний матч за сборную Лео Месси. Поэтому все мы очень надеемся, что он сможет поднять над головой кубок чемпиона мира. Но главное - всем болельщикам получить удовольствие от его игры и от футбола в целом", - сказал Скалони.
Напомним, что сегодня, 17 декабря, пройдет матч за третье место Хорватия - Марокко и начнется в 21:00. Трансляция будет доступна по этой ссылке.
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