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Трансферная бомба. Клуб Бекхэма из США готовится подписать Месси после ЧМ-2022

Трансферная бомба. Клуб Бекхэма из США готовится подписать Месси после ЧМ-2022
©twitter.com/WeAreMessi

Аргентинская звезда Лионель Месси может продолжить карьеру в США, передает The Times.

По данным СМИ, 35-летний футболист близок к переходу в клуб "Интер Майами", одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм. 

Причем в MLS ожидают, что контракт будет подписан уже после чемпионата мира в Катаре. Тогда Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги. 

Более того, чтобы укрепить игру аргентинца, в "Майами" рассматривают возможность подписать его бывших партнеров по "Барселоне" - Сеска Фабрегаса и Луиса Суареса.  

Напомним, что сейчас Месси выступает за парижский ПСЖ. При этом в Майами у него имеется собственное жилье. 

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Метки:
Месси Лионель ЧМ-2022 по футболу США ПСЖ

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