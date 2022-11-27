Трансферная бомба. Клуб Бекхэма из США готовится подписать Месси после ЧМ-2022

Аргентинская звезда Лионель Месси может продолжить карьеру в США, передает The Times.

По данным СМИ, 35-летний футболист близок к переходу в клуб "Интер Майами", одним из совладельцев которого является Дэвид Бекхэм.

Причем в MLS ожидают, что контракт будет подписан уже после чемпионата мира в Катаре. Тогда Месси станет самым высокооплачиваемым игроком в истории лиги.

Более того, чтобы укрепить игру аргентинца, в "Майами" рассматривают возможность подписать его бывших партнеров по "Барселоне" - Сеска Фабрегаса и Луиса Суареса.

Напомним, что сейчас Месси выступает за парижский ПСЖ. При этом в Майами у него имеется собственное жилье.