Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие

Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие
©FIFA

Впервые на чемпионате мира по футболу первый гол был забит с пенальти. Об этом, ссылаясь на статистический портал Opta Sports, сообщает "Чемпионат".

Первый гол ЧМ-2022 в Катаре был забит эквадорским форвардом Эннером Валенсией. В первом тайме он трижды забил в ворота команды Катара, но первое взятие ворот было отменено. После незасчитанного гола Валенсия забил с пенальти, а затем вколотил второй мяч головой.

Ранее ни на одном из чемпионатов мира, которые проводятся с 1930 года, не было первого гола турнира с пенальти. Все первые мячи забивались исключительно с игры.

Напомним, что матч открытия ЧМ-2022 транслируют на телеканале Qazsport. К перерыву эквадорцы ведут со счетом 2:0.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Эквадор Катар

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 08:37
ЧМ-2022
Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем ЧМ-2022 Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем ЧМ-2022
Сегодня , 08:19
ЧМ-2022
Катар и Эквадор установили антирекорд ЧМ по футболу Катар и Эквадор установили антирекорд ЧМ по футболу
Вчера , 23:59
ЧМ-2022
Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022 Сборная Эквадора одержала победу в первом матче ЧМ-2022
Вчера , 23:41
ЧМ-2022
Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022 Фанаты начали требовать пиво во время матча открытия ЧМ-2022
Вчера , 23:00
ЧМ-2022
Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие Такого не было никогда! На ЧМ-2022 произошло историческое событие
Вчера , 22:24
ЧМ-2022
На ЧМ-2022 забили первый гол На ЧМ-2022 забили первый гол
Вчера , 22:00
ЧМ-2022
Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022 Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022
Вчера , 21:31
ЧМ-2022
Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022 Старт дан! В Катаре прошла церемония открытия ЧМ-2022
Вчера , 19:01
ЧМ-2022
Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022 Тренер сборной Испании пожелал Месси выиграть ЧМ-2022
Вчера , 17:00
ЧМ-2022
Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема Такого никто не ожидал. Главный тренер сборной Франции определился с заменой Бензема
Вчера , 15:19
ЧМ-2022
Бензема оставил послание после печального вердикта Бензема оставил послание после печального вердикта
Вчера , 14:14
ЧМ-2022
"Барселона" стала главным донором ЧМ-2022 и вошла в историю "Барселона" стала главным донором ЧМ-2022 и вошла в историю
Вчера , 13:30
ЧМ-2022
Буффон удивил выбором сборной на ЧМ-2022 по футболу Буффон удивил выбором сборной на ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 13:00
ЧМ-2022
Представлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022 по футболу Представлен рейтинг лучших игроков ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 11:42
ЧМ-2022
Привет, Катар-2022! Привет, Катар-2022!
Вчера , 09:55
ЧМ-2022
Один из лидеров сборной Дании назвал финалистов ЧМ-2022 по футболу Один из лидеров сборной Дании назвал финалистов ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 09:02
ЧМ-2022
Обладатель "Золотого мяча" не сыграет на ЧМ-2022 по футболу Обладатель "Золотого мяча" не сыграет на ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 08:48
ЧМ-2022
Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу Прямая трансляция церемонии открытия и матча Катар - Эквадор ЧМ-2022 по футболу
19 ноября, 23:44
ЧМ-2022
Бывший тренер "Кайрата" назвал фаворитов ЧМ-2022 Бывший тренер "Кайрата" назвал фаворитов ЧМ-2022
19 ноября, 17:56
ЧМ-2022
Президент ФИФА раскритиковал защитников прав рабочих на ЧМ-2022 Президент ФИФА раскритиковал защитников прав рабочих на ЧМ-2022
19 ноября, 17:25
ЧМ-2022
Польша? Левандовски назвал главного фаворита ЧМ-2022 Польша? Левандовски назвал главного фаворита ЧМ-2022
19 ноября, 15:39
ЧМ-2022
Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022 Стала известна самая дорогая сборная ЧМ-2022
18 ноября, 14:49
ЧМ-2022
От Катара ждут сенсации на ЧМ-2022 по футболу От Катара ждут сенсации на ЧМ-2022 по футболу
18 ноября, 11:58
ЧМ-2022
Опубликовано расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу в Казахстане Опубликовано расписание трансляций ЧМ-2022 по футболу в Казахстане
18 ноября, 11:01
ЧМ-2022
Сборная Аргентины потеряла двух игроков перед ЧМ-2022 Сборная Аргентины потеряла двух игроков перед ЧМ-2022
18 ноября, 09:27
ЧМ-2022
Катар обвинили в подкупе 8 игроков сборной Эквадора ради победы в матче открытия ЧМ-2022 Катар обвинили в подкупе 8 игроков сборной Эквадора ради победы в матче открытия ЧМ-2022
18 ноября, 09:03
ЧМ-2022
Роналду сделал заявление о завершении карьеры Роналду сделал заявление о завершении карьеры
17 ноября, 20:09
ЧМ-2022
Неймар не исключил сюрпризов на ЧМ-2022 по футболу Неймар не исключил сюрпризов на ЧМ-2022 по футболу
17 ноября, 19:28
ЧМ-2022
Сможет ли Испания выиграть ЧМ-2022? Мнение Иньесты Сможет ли Испания выиграть ЧМ-2022? Мнение Иньесты
17 ноября, 18:26
ЧМ-2022
Участнику ЧМ-2022 по футболу отменили матч Участнику ЧМ-2022 по футболу отменили матч

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus