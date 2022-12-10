Стала известна первая полуфинальная пара на ЧМ-2022 по футболу

На чемпионате мира по футболу в Катаре накануне определилась первая пара 1/2 финала, сообщает корреспондент Vesti.kz.

За выход в финал поспорят сборные Хорватии и Аргентины. Хорваты сенсационно в четвертьфинале одолели по пенальти бразильцев. А аргентинцы оказались сильнее сборной Нидерландов. Здесь также была серия послематчевых одиннадцатиметровых (4:3). При этом в основное время соперники устроили триллер, в результате которого Нидерланды отыгрались со счета 0:2.

Матч Аргентина - Хорватия состоится в ночь на 14 декабря.

Другая полуфинальная пара определится по итогам двух четвертьфинальных матчей, которые будут сыграны сегодня, 10 декабря: Марокко - Португалия и Англия - Франция.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!