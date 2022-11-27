Скауты "Барселоны" следят за форвардом сборной Нидерландов на ЧМ в Катаре

Скауты "Барселоны" следят за игрой 23-летнего нападающего сборной Нидерландов Коди Гакпо на чемпионате мира, проходящем в Катаре, передает El Nacional.

По данным СМИ, ссылающимся на источник, ПСВ запрашивает за своего воспитанника 50 миллионов евро, и в испанском клубе готовы рассмотреть покупку.

Нынешний контракт Гакпо с клубом из Эйндховена рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах за ПСВ во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 17 результативных ассистов. На ЧМ-2022 он уже отметился голом в ворота Сенегала.

Футболистом также интересуется "Манчестер Юнайтед".

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