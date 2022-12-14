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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ

Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ
©FIFA World Cup

Уже сегодня ночью сборная Франции постарается сделать все, чтобы выйти во второй финал чемпионатов мира подряд. Целью "трехцветных" является, конечно же, чемпионство, но для этого сначала нужно переиграть команду Марокко, уже сотворившую историю и ставшую первой африканской сборной, дошедшей до полуфинала мундиаля. Корреспондент Vesti.kz - о том, как французы ранее играли с африканскими сборными на мировых первенствах.

Франция выглядит очень солидно на этом чемпионате мира, но одно поражение у них уже случилось, и потерпели его действующие чемпионы мира от другой африканской команды - Туниса. В последней игре групповой стадии подопечные Дидье Дешама вышли на поле далеко не самым оптимальным составом, ведь ввиду досрочного выхода из квартета было решено предоставить отдых лидерам. И сборная Туниса, воспользовавшись этим, громко "хлопнула дверью", перед вылетом из мундиаля переиграв Францию - 1:0.

Оказалось, что французам вообще не особо нравится играть против африканских команд. За всю историю чемпионатов мира "трехцветные" встречались с соперниками из Африки пять раз. Пока общий итог отрицательный: две победы при трех поражениях, но с общим счетом 6:4 в свою пользу.

Впервые французы столкнулись с африканской оппозицией на победном для себя ЧМ-1998. В первом матче группового этапа команда разгромила сборную ЮАР - 3:0. Голами отметились Кристоф Дюгарри и Тьерри Анри, а еще один мяч южноафриканцы забили себе сами.

Через четыре года, на ЧМ-2002, французы снова начинали свой групповой этап матчем против африканской дружины - Сенегала. Эта игра завершилась победой сенегальцев со счетом 1:0. Единственный гол забил Папа Буба Диоп. Франция полностью провалилась на этом мундиале в Южной Корее и Японии, ни разу не победив и не забив ни гола, а вот сенегальцы добрались до четвертьфинала.

На ЧМ-2006 французы завершали групповую стадию матчем с Того. Будущие финалисты этого турнира одержали уверенную победу со счетом 2:0. Голами отметились Патрик Виейра и все тот же Анри, забивавший ЮАР в 1998-м. Стоит напомнить, что тоголезцы с молодым Эммануэлем Адебайором в нападении стали худшей командой квартета, не набрав ни одного очка в трех играх.

ЧМ-2010 во Франции вообще вспоминать не любят. Скандальный мундиаль, в рамках которого "трехцветные" провалились по всем статьям. В третьем туре групповой стадии они проиграли хозяевам чемпионата из ЮАР - 1:2. Еще в первом тайме с поля был удален Йоанн Гуркюфф, а южноафриканцы повели со счетом 2:0. Во втором тайме один мяч отквитал Флоран Малуда. Хоть сборная ЮАР и не вышла из группы, они взяли реванш за поражение 12-летней давности. Вместе с французами они завершили ЧМ-2010 по итогам группового этапа.

Ну и, наконец, третий матч группового этапа ЧМ-2022 в Катаре. Неоптимальный, но все равно очень мощный и звездный на фоне соперников состав Франции проиграл команде Туниса - 0:1. Победный мяч забил Вахби Хазри. Эта победа не позволила африканской команде остаться на турнире, а французы все равно вышли из квартета. После этой игры автор гола Хазри принял решение завершить международную карьеру.

Что мы имеем на основе этих результатов?

Французы играли с африканскими сборными на чемпионатах мира пять раз с 1998 года. Все эти матчи проходили либо в начале, либо в конце групповых этапов. Две победы у французов, три - у африканских сборных.

Теперь Франция впервые сыграет с Марокко на мундиалях, а также первый раз столкнется с соперниками с африканского континента в раунде плей-офф. Будет очень интересно, особенно учитывая, что для Марокко это исторический турнир, как и для всего африканского футбола в целом. Стадия полуфинала добавляет еще больше ответственности всем участникам.

У французов почти в каждом поколении был чуть ли не самый звездный состав в мировом футболе. Что касается африканских сборных, то их выбор более короткий и менее звездный. Тем не менее командам с этого континента удавалось не раз поставить в тупик французских звезд. 

Последние две встречи с африканскими сборными на ЧМ французы проиграли. С интересом будем ждать ночного матча, чтобы посмотреть, что произойдет в игре между Францией и Марокко. Тем более, что не дает покоя тот факт, что на этом турнире французов обыграла лишь африканская сборная - Тунис.

Прямая трансляция матча Франция - Марокко за выход в финал ЧМ-2022 по футболу

Фото: FIFA©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Франция Марокко ЮАР Тунис Сенегал

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