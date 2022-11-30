Сенсацией завершился матч Франции на ЧМ-2022

Сборные Туниса и Франции сыграли в третьем туре групповой стадии ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в группе D завершилась победой африканской сборной со счетом 1:0. Единственный гол на 58-й минуте забил Вахби Хазри.

Отметим, что в начале матча был отменен гол сборной Туниса, а в добавленное ко второму тайму время не был засчитан гол Антуана Гризмана.

Добавим, что победа все равно не позволила Тунису выйти в плей-офф, поскольку в параллельной группе сборная Австралии обеспечила себе нужный результат, обыграв Данию - 1:0.

В итоге у Франции и Австралии по шесть очков, Тунис набрал четыре балла, а Дания завершила турнир с одним очком.

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