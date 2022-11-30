Сборная Австралии обыграла Данию и вышла в плей-офф ЧМ-2022

Сборные Австралии и Дании сыграли в третьем туре группового этапа ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы D завершилась победой австралийцев со счетом 1:0. Представители азиатского футбола выиграли благодаря голу Мэтью Леки на 60-й минуте.

Таким образом австралийцы набрали шесть очков и со второго места вышли в плей-офф. Сборная Дании с одним баллом покидает чемпионат мира. Первой в этом квартете стала команда Франции.

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