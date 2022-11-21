Семь футболистов сборной Испании простудились перед первым матчем ЧМ-2022

Футболисты сборной Испании простудились перед стартовым матчем на чемпионате мира-2022 в Катаре, сообщает AS.

Отмечается, что из-за кондиционеров в номерах заболели семь игроков.

Например, Альваро Мората и вовсе не смог завершить тренировку, хотя ожидается, что он будет готов к первому матчу с командой Коста-Рики, который состоится 23 ноября.

В группе Е испанцы также сыграют с Германией и Японией.

Мундиаль стартовал 20 ноября. В матче открытия Катар уступил Эквадору.