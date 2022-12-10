В сборной Нидерландов поддержали критику Месси в адрес судьи четвертьфинального матча ЧМ-2022 с Аргентиной

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг раскритиковал испанского арбитра Антонио Лаоса, судившего матч 1/4 финала чемпионата мира-2022 с Аргентиной, передает корреспондент Vesti.kz.

Основное время встречи завершилось с результатом 2:2, а в серии пенальти был зафиксирован счет 4:3 в пользу аргентинцев.

"Когда основное время встречи подошло к концу, все футболисты сборной Аргентины подошли к нему. С тех пор он свистел только в пользу Аргентины. С Тимбера слетела бутса, но Лаос определил фол с нашей стороны. Люк де Йонг просто одержал победу в верховом единоборстве, арбитр дал свисток, соперник бросил мяч, а ему все равно. Месси взял мяч рукой и просто кинул. Это было действительно возмутительно.

Лаос - хороший парень. Обычно он и судья хороший. Но то, что он продемонстрировал в дополнительное время, было возмутительно. Думаю, он потерял свой путь во время игры. Это не его вина, но это сильно отразилось на ходе матча", - приводит слова де Йонга Voetbal International.

Ранее лидер аргентинцев Лионель Месси также раскритиковал судью матча. Добавим, что Месси и Де Йонг вместе выступали за каталонцев.

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