Сборная Южной Кореи вышла в плей-офф ЧМ-2022 после сенсации в матче с Португалией

Сборная Южной Кореи вышла в 1/8 финала ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Азиатская сборная в заключительном матче группы H встречалась с Португалией, которая досрочно оформила выход в плей-офф.

Португальцы первыми в этой встрече вышли вперед после гола Рикардо Орты. На 27-й минуте Ким Юнь Квон сравнял счет, а победу корейцам на 91-й минуте принес Сон Хын Мин.

Южнокорейцы набрали четыре очка и по лучшей разнице мячей обошли команду Уругвая.

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