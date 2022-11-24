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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 17:57 Комментарии Сборная Швейцарии стартовала на ЧМ-2022 с минимальной победы над Камеруном ©FIFA Сборная Швейцарии в матче первого тура на ЧМ-2022 по футболу обыграла команду Камеруна, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча группы G, которая состоялась в городе Аль-Вакра, завершилась со счетом 1:0 в пользу европейской сборной. Единственный гол на 48-й минуте матча забил Брель Эмболо. Примечательно, что автор мяча в составе команды Швейцарии является уроженцем Камеруна. 🇨🇲 Born in Cameroon

🇨🇭 Represents Switzerland

⚽️ Scores in #SUICMR



Respect, Breel Embolo 🤝#FIFAWorldCup | #Qatar2022 pic.twitter.com/UCpZhx0TCY — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 24, 2022 Отметим, что в другой игре группы встретятся команды Бразилии и Сербии. Матч начнется в 01:00 по времени Астаны. Поделиться в соц. сетях:











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