Сборная Сенегала одержала первую победу на ЧМ-2022 с историческим голом Катара

Сборная Сенегала одержала первую победу на ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Африканская команда в матче второго тура одолела хозяев турнира сборную Катара со счетом 3:1.
Сенегальцы на 41-й минуте открыли счет усилиями Булайе Диа. В дебюте второго тайма, на 48-й минуте, Фамара Дьеду забил второй мяч в ворота хозяев турнира.
Исторический гол Катара случился на 78-й минуте, когда отличился Мохаммед Мунтари. Уроженец Ганы забил дебютный для азиатской сборной мяч в рамках чемпионатов мира.
Окончательный результат на 84-й минуте оформил игрок сборной Сенегала Шейх Амаду Бамба Дьенг.
У Сенегала теперь три очка, Катар остается без набранных баллов. Сборные Нидерландов и Эквадора, которые сыграют сегодня, имеют по три очка.
Реклама