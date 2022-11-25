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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Вчера 21:10 Комментарии Сборная Сенегала одержала первую победу на ЧМ-2022 с историческим голом Катара ©FIFA Сборная Сенегала одержала первую победу на ЧМ-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz. Африканская команда в матче второго тура одолела хозяев турнира сборную Катара со счетом 3:1. Сенегальцы на 41-й минуте открыли счет усилиями Булайе Диа. В дебюте второго тайма, на 48-й минуте, Фамара Дьеду забил второй мяч в ворота хозяев турнира. Исторический гол Катара случился на 78-й минуте, когда отличился Мохаммед Мунтари. Уроженец Ганы забил дебютный для азиатской сборной мяч в рамках чемпионатов мира. Окончательный результат на 84-й минуте оформил игрок сборной Сенегала Шейх Амаду Бамба Дьенг. У Сенегала теперь три очка, Катар остается без набранных баллов. Сборные Нидерландов и Эквадора, которые сыграют сегодня, имеют по три очка. Поделиться в соц. сетях:











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