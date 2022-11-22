Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу, Групповой этап
Голы:Гакпо (Де Йонг), 84 (0:1); Классен, 90 (0:2)
Сборная Нидерландов по футболу с победы стартовала на чемпионате мира в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч группы A против Сенегала прошел в Дохе. Первый гол во встрече на 84-й минуте забил Коди Гакпо, которому ассистировал Френки де Йонг. А окончательный счет на девятой добавленной минуте установил Дави Классен.
Сборная Нидерландов набрала три очка и вместе с Эквадором делит лидерство в группе.
В следующем туре Нидерланды и Эквадор проведут очную встречу. Она состоится 25 ноября. В этот же день сыграют Сенегал и Катар.
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