Сборная Нидерландов вырвала победу у Сенегала на ЧМ-2022

Чемпионат мира по футболу, Групповой этап

Сборная Нидерландов по футболу с победы стартовала на чемпионате мира в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч группы A против Сенегала прошел в Дохе. Первый гол во встрече на 84-й минуте забил Коди Гакпо, которому ассистировал Френки де Йонг. А окончательный счет на девятой добавленной минуте установил Дави Классен.

Сборная Нидерландов набрала три очка и вместе с Эквадором делит лидерство в группе.

В следующем туре Нидерланды и Эквадор проведут очную встречу. Она состоится 25 ноября. В этот же день сыграют Сенегал и Катар.