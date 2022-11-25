Сборная Ирана по футболу установила новое для себя достижение на чемпионатах мира

Сборная Ирана по футболу после победы над Уэльсом в матче ЧМ-2022 установила новое для себя достижение в рамках мировых первенств, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Иранцы обыграли валлийцев со счетом 2:0 благодаря голам на восьмой и 11-й добавленных ко второму тайму минутах.

Для азиатской сборной это первая победа над европейской командой в рамках чемпионатов мира. Кроме того, Иран впервые в истории ЧМ не пропустил в свои ворота в матче с представителем Европы.

Отметим, что это третья победа для Ирана на чемпионатах мира. Ранее эта команда обыгрывала США - 2:1 (ЧМ-1998) и Марокко - 1:0 (ЧМ-2018).

После второго тура сборная Ирана имеет три очка в группе B. Также три балла у Англии, которая сегодня проведет матч против США. У американцев и Уэльса по одному набранному очку.

В последнем туре Иран сыграет с США. Матч пройдет в ночь на 30 ноября.

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