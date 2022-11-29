Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на победном ЧМ-1998

Сборная Бразилии после двух побед на ЧМ-2022 повторила достижение команды Франции на ЧМ-1998, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пентакампеоны в матче второго тура обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0, и набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф мирового первенства в Катаре. Ранее Бразилия одолела Сербию - 2:0.

По информации Opta бразильцы в двух играх ЧМ-2022 не допустили ни одного удара в створ своих ворот.

Бразилия стала лишь второй командой в истории, которой покорилось подобное достижение. Ранее это удалось сборной Франции на чемпионате мира 1998 года. Отметим, что в финале того чемпионата мира французы обыграли бразильцев со счетом 3:0.

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