Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на победном ЧМ-1998

Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на победном ЧМ-1998
©FIFA

Сборная Бразилии после двух побед на ЧМ-2022 повторила достижение команды Франции на ЧМ-1998, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Пентакампеоны в матче второго тура обыграли команду Швейцарии со счетом 1:0, и набрав шесть очков, досрочно вышли в плей-офф мирового первенства в Катаре. Ранее Бразилия одолела Сербию - 2:0. 

По информации Opta бразильцы в двух играх ЧМ-2022 не допустили ни одного удара в створ своих ворот.

Бразилия стала лишь второй командой в истории, которой покорилось подобное достижение. Ранее это удалось сборной Франции на чемпионате мира 1998 года. Отметим, что в финале того чемпионата мира французы обыграли бразильцев со счетом 3:0.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Чемпионат мира по футболу

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:29
ЧМ-2022
Вернется в сборную Франции? Стало известно о планах Бензема во время ЧМ-2022 Вернется в сборную Франции? Стало известно о планах Бензема во время ЧМ-2022
Сегодня , 17:09
ЧМ-2022
На ЧМ-2022 по футболу стартует третий тур группового этапа На ЧМ-2022 по футболу стартует третий тур группового этапа
Сегодня , 16:55
ЧМ-2022
Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на победном ЧМ-1998 Сборная Бразилии повторила рекорд Франции на победном ЧМ-1998
Сегодня , 16:29
ЧМ-2022
Не оправдывают надежд? Кто из топовых бомбардиров пока не забивал на ЧМ-2022 Не оправдывают надежд? Кто из топовых бомбардиров пока не забивал на ЧМ-2022
Сегодня , 16:09
ЧМ-2022
"Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики "Канело" резко ответил еще одному защитнику Месси после скандала с флагом Мексики
Сегодня , 15:48
ЧМ-2022
Тренеры сборных Испании и Германии договорились встретиться в финале ЧМ-2022 в Катаре Тренеры сборных Испании и Германии договорились встретиться в финале ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 14:52
ЧМ-2022
Прилетал в Астану, но принял Марокко. Как тренер команды - открытия ЧМ-2022 едва не возглавил сборную Казахстана Прилетал в Астану, но принял Марокко. Как тренер команды - открытия ЧМ-2022 едва не возглавил сборную Казахстана
Сегодня , 14:29
ЧМ-2022
Пепе вошел в число самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира Пепе вошел в число самых возрастных футболистов в истории чемпионатов мира
Сегодня , 12:52
ЧМ-2022
Хорватия против Германии, Мбаппе против Левандовски? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022 Хорватия против Германии, Мбаппе против Левандовски? Кто выйдет в плей-офф ЧМ-2022
Сегодня , 11:38
ЧМ-2022
Португалия установила рекорд после выхода в плей-офф ЧМ-2022 Португалия установила рекорд после выхода в плей-офф ЧМ-2022
Сегодня , 10:30
ЧМ-2022
Тренер сборной Португалии оценил выход команды в плей-офф ЧМ-2022 Тренер сборной Португалии оценил выход команды в плей-офф ЧМ-2022
Сегодня , 09:59
ЧМ-2022
Футболисты сборной Бельгии поссорились на ЧМ в Катаре Футболисты сборной Бельгии поссорились на ЧМ в Катаре
Сегодня , 08:39
ЧМ-2022
Родственникам футболистов сборной Ирана угрожают пытками перед матчем ЧМ с США Родственникам футболистов сборной Ирана угрожают пытками перед матчем ЧМ с США
Сегодня , 08:06
ЧМ-2022
Прямая трансляция матчей Нидерланды - Катар, Уэльс - Англия и еще двух игр ЧМ-2022  Прямая трансляция матчей Нидерланды - Катар, Уэльс - Англия и еще двух игр ЧМ-2022 
Сегодня , 07:26
ЧМ-2022
Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре Роналду прокомментировал выход Португалии в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре
Сегодня , 03:06
ЧМ-2022
Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре Сборная Португалии досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре
Вчера , 23:56
ЧМ-2022
Гол на 83-й минуте принес победу Бразилии и обеспечил ей выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре Гол на 83-й минуте принес победу Бразилии и обеспечил ей выход в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре
Вчера , 22:18
ЧМ-2022
Поможет на ЧМ-2022? Сборная Франции узнала неожиданную новость о здоровье Бензема Поможет на ЧМ-2022? Сборная Франции узнала неожиданную новость о здоровье Бензема
Вчера , 21:47
ЧМ-2022
Автор дубля в составе сборной Южной Кореи установил два рекорда в матче ЧМ-2022 Автор дубля в составе сборной Южной Кореи установил два рекорда в матче ЧМ-2022
Вчера , 21:03
ЧМ-2022
Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022 с пятью голами Гана вырвала победу у Южной Кореи в матче ЧМ-2022 с пятью голами
Вчера , 20:18
ЧМ-2022
"Канело" получил ответ после угроз в адрес Месси "Канело" получил ответ после угроз в адрес Месси
Вчера , 18:28
ЧМ-2022
Три мяча от Исламхана и голы Нойеру. Кто из казахстанцев забивал вратарям ЧМ-2022 Три мяча от Исламхана и голы Нойеру. Кто из казахстанцев забивал вратарям ЧМ-2022
Вчера , 18:02
ЧМ-2022
Сборные Сербии и Камеруна не выявили победителя в матче ЧМ-2022 с шестью голами Сборные Сербии и Камеруна не выявили победителя в матче ЧМ-2022 с шестью голами
Вчера , 17:35
ЧМ-2022
Сборная Сербии установила уникальное достижение на чемпионатах мира Сборная Сербии установила уникальное достижение на чемпионатах мира
Вчера , 15:40
ЧМ-2022
Заключительный игровой день второго тура ЧМ-2022: 4 матча в группах G и Н Заключительный игровой день второго тура ЧМ-2022: 4 матча в группах G и Н
Вчера , 15:21
ЧМ-2022
Хави восхитился сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу Хави восхитился сборной Испании на ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 15:04
ЧМ-2022
"Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно "Канело" пригрозил Месси. Все очень серьезно
Вчера , 12:59
ЧМ-2022
Испания побила свой рекорд на ЧМ по футболу Испания побила свой рекорд на ЧМ по футболу
Вчера , 12:13
ЧМ-2022
Тревожные новости поступили из расположения сборной Бразилии Тревожные новости поступили из расположения сборной Бразилии
Вчера , 10:21
ЧМ-2022
Сборную Канады затроллили после вылета с ЧМ-2022 по футболу Сборную Канады затроллили после вылета с ЧМ-2022 по футболу

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus