Роналду узнал плохие новости о своем участии в матче 1/4 финала ЧМ-2022

Криштиану Роналду вновь окажется на скамейке запасных в матче 1/4 финала ЧМ-2022 в Катаре, считает авторитетное португальское издание A Bola.

Вместо него в стартовом составе на игру против Марокко выйдет нападающий Гонсалу Рамуш.

Именно Рамуш занял место капитана португальцев во встрече 1/8 финала со Швейцарией (6:1) и оформил хет-трик.

Сообщается, что тренерский штаб сборной Португалии снова сделает ставку на 21-летнего форварда.

В матче со швейцарцами 37-летний Роналду появился на поле на 73-й минуте, но результативными действиями не отметился.

После игры португальские СМИ утверждали, что Криштиану разругался с главным тренером Фернанду Сантушем и грозился покинуть расположение национальной команды.

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