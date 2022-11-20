Роналду сделал финальное заявление перед стартом ЧМ-2022

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам в социальных сетях. Он призвал всех болельщиков верить в сборную на ЧМ-2022 до конца, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Хорошая энергия, хорошие чувства, та же приверженность и та же концентрация, которую мы вкладываем в каждый вызов. Сосредоточьтесь! Верьте! Где бы она ни была, Португалия, всегда! 🇵🇹🙏🏽", - написал 37-летний Роналду.

Напомним, что сборная Португалии сыграет в группе Н с командами Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Свой первый матч команда проведет в четверг, 24 ноября, против Ганы.

Стоит отметить, что для 37-летнего Роналду это с большой долей вероятности последний чемпионат мира в карьере. Ранее он отметил, что завершит карьеру в случае победы на ЧМ-2022 в Катаре.

Отметим, что первый матч ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора стартовал в 22:00 по времени Астаны. Прямая трансляция доступна на телеканале Qazsport.

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