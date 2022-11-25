Роналду оценил фотографию празднования гола на фоне плаката с Месси

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на фото празднования своего гола в матче ЧМ-2022 на фоне баннера и с изображением Лео Месси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Роналду отличился на 65-й минуте матча группы H против Ганы. Португалец открыл счет ударом с пенальти.

"Ха-ха, я уже увидел эту фотографию. Хорошая картина", - приводит слова Роналду TV2.

Криштиану стал первым игроком в истории чемпионатов мира, которому удалось отличиться на пяти турнирах подряд.

В следующем матче сборная Португалии сыграет с Уругваем. Встреча пройдет в ночь на 29 ноября.

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