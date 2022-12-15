"Разобьет сердце Месси". Аргентине предрекли поражение от Франции в финале ЧМ-2022

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган считает, что сборная Франции защитит титул чемпиона мира по футболу. Он уверен, что команда выиграет в финале у Аргентины.

"А я думаю, что Франция в любом случае выиграет чемпионат мира и разобьет сердце Месси!" - цитирует Моргана talksport.com.

Напомним, матч финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу.

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