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Новости спорта Сборные ЧМ-2022

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Пять звезд, которые уже вылетели из ЧМ-2022

Пять звезд, которые уже вылетели из ЧМ-2022
©FIFA World Cup

Уже известны восемь команд, вышедших в 1/8 финала чемпионата мира-2022. При этом начинают покидать Катар и первые сборные-неудачницы этого мундиаля, и в их составах есть немало звезд. Корреспондент Vesti.kz - о том, кто из известных игроков уже отправился домой.

Известно, что в 1/8 финала сыграют США - Нидерланды, Аргентина - Австралия, Франция - Польша и Англия - Сенегал. Еще столько же пар станут известны в ближайшие два дня. Перейдем к звездам, вылетевшим со своими командами из ЧМ-2022.

Гарет Бэйл (Уэльс)

33-летний капитан и лидер сборной Уэльса уже завершил свои выступления на ЧМ-2022. Его команда набрала всего один балл по итогам трех встреч в групповом этапе, заняв последнее место в квартете А. Сам Бэйл стал автором единственного гола своей сборной в Катаре, реализовав пенальти в игре с США (1:1).

В двух стартовых матчах Гарет отыграл без замен, а в последней игре с Англией (0:3) он был заменен в перерыве. Вряд ли у кого-то возникают сомнения относительно того, что это был последний ЧМ для футболиста, за которого когда-то "Реал" отдавал 100 миллионов евро. Единственное приятное воспоминание из Катара для него - 40-й мяч за национальную команду.

Гарет Бэйл сделал заявление о своем будущем после вылета Уэльса с ЧМ-2022

Кристиан Эриксен (Дания)

30-летний лидер сборной Дании тоже ничем своей команде помочь не сумел. Полуфиналисты прошлогоднего чемпионата Европы неожиданно провалились в Катаре, заняв последнее место в группе D с единственным набранным баллом.

Эриксен сыграл во всех трех матчах и ни разу не был заменен, но ничем так и не отметился. Пробьется ли Дания на следующий ЧМ в 2026-м, и будет ли в ее составе уже 34-летний Кристиан - большой вопрос. Возможно, это был последний мундиаль для атакующего полузащитника.

Эннер Валенсия (Эквадор)

33-летний эквадорский капитан, в отличии от вышеупомянутых игроков, отметился многим - сразу тремя голами в групповом этапе. Но этого команде оказалось недостаточно для выхода в плей-офф. К сожалению для эквадорцев, в последнем туре они уступили Сенегалу (1:2) и пропустили эту команду в 1/8 финала.

Валенсия уже вошел в историю своей страны, и без преувеличений он является легендой местного футбола. Он забил три мяча на ЧМ-2014, а затем еще три - на ЧМ-2022. Шесть голов подряд на мундиалях в составе Эквадора забивал один и тот же игрок. 

Также Эннер отметился своим боевым характером. Несмотря на то, что Валенсия был заменен в первых двух матчах своей команды из-за травм коленей (сначала одного, потом - второго), он вышел на поле и в третьей игре, отыграв все 90 с лишним минут. 

Гильермо Очоа (Мексика)

37-летний мексиканский вратарь - это игрок чемпионатов мира. В 2014-м он впервые громко заявил о себе в Бразилии. Спустя восемь лет вновь напомнил об "эффекте Очоа", парировав пенальти Роберта Левандовски в первом туре группового этапа.

Всего на его счету три награды лучшему игроку матча ЧМ - две в 2014-м и одна в 2022-м. На клубном уровне и других международных турниров он не демонстрировал столь яркую игру, как на мундиалях.

Понятно, что это был последний ЧМ для возрастного голкипера. Крайне маловероятно, что в 41 год он все еще будет играть, не говоря о роли основного мексиканского вратаря.

Сердар Азмун (Иран)

27-летний нападающий является третьим лучшим бомбардиром в истории сборной Ирана. В 14 матчах квалификации ЧМ-2022 он забил десять мячей, и в целом болельщики иранской команды многого ждали от нападающего немецкого "Байера"

Но, как и на ЧМ-2018, Азмун не отметился голевыми действиями по итогам трех туров группового этапа. Против Англии (2:6) его выпустили за 13 минут до окончания основного времени матча, а с Уэльсом (2:0) и США (0:1) он выходил в старте, но был заменен.

Может быть, после перехода в "Байер", Азмун действительно находится далеко не в лучшей форме и без игрового тонуса, тем не менее он все равно для многих является главной звездой сборной Ирана. У Сердара, кстати говоря, есть гипотетические шансы сыграть и на ЧМ-2026, ведь тогда ему будет 31 год, и это еще нормальный возраст для нападающего.

Напомним, что свои выступления на турнире завершили сборные Катара, Эквадора, Уэльса, Ирана, Дании, Туниса, Саудовской Аравии и Мексики. Сегодня пройдут еще четыре матча ЧМ-2022. Подробнее с ними можете ознакомиться здесь.

Война и миграция. Как сербы, хорваты и боснийцы стали играть за разные сборные на ЧМ-2022

Фото: FIFA World Cup©️

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Метки:
Футбол ЧМ-2022 по футболу Катар Бэйл Гарет Левандовски Роберт Реал Мадрид Дания Эквадор Мексика Иран

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