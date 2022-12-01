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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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"Актобе" выступил с сообщением о будущем своего капитана

"Актобе" выступил с сообщением о будущем своего капитана
©instagram.com/fcaktobe_official

Футбольный клуб "Актобе" сделал заявление относительно своего капитана Юрия Логвиненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан футбольного клуба "Актобе" Юрий Логвиненко завершает карьеру и будет назначен спортивным директором клуба.

В связи с этим футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В данное время опытный игрок "Актобе" находится в трудовом отпуске и решения о завершении футбольной карьеры он не принимал", - говорится в заявлении клуба.

Добавим, что 34-летний Логвиненко провел за актюбинцев 15 матчей в КПЛ-2022 и отметился одним ассистом. Юрий - воспитанник "Актобе". В его карьере также была "Астана".

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022"

Участник И В Н П М О
1 Астана 26 16 5 5 65-24 53
2 Актобе 26 16 4 6 43-28 52
3 Тобол 26 14 5 7 46-33 47
4 Кайрат 26 12 6 8 34-36 42
5 Ордабасы 26 11 5 10 36-39 38
6 Аксу Ак 26 11 3 12 32-37 36
7 Шахтер 26 9 5 12 34-35 32
8 Махтаарал 26 8 7 11 28-38 31
9 Каспий 26 9 4 13 26-42 31
10 Кызыл-Жар 26 7 9 10 33-32 30
11 Атырау 26 7 8 11 30-39 29
12 Тараз 26 6 10 10 27-29 28
13 Туран 26 6 10 10 25-35 28
14 Акжайык 26 6 7 13 19-31 25

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Метки:
КПЛ Актобе ФК

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