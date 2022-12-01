"Актобе" выступил с сообщением о будущем своего капитана

Футбольный клуб "Актобе" сделал заявление относительно своего капитана Юрия Логвиненко, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение о том, что капитан футбольного клуба "Актобе" Юрий Логвиненко завершает карьеру и будет назначен спортивным директором клуба.
В связи с этим футбольный клуб "Актобе" официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. В данное время опытный игрок "Актобе" находится в трудовом отпуске и решения о завершении футбольной карьеры он не принимал", - говорится в заявлении клуба.
Добавим, что 34-летний Логвиненко провел за актюбинцев 15 матчей в КПЛ-2022 и отметился одним ассистом. Юрий - воспитанник "Актобе". В его карьере также была "Астана".
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