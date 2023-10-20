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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Чемпион мира по футболу в Катаре дисквалифицирован на 2 года за допинг

Чемпион мира по футболу в Катаре дисквалифицирован на 2 года за допинг
©instagram.com/papugomez_official

Аргентинский футболист Алехандро Гомес, всего через три недели после подписания контракта с клубом Серии А "Монца", получил печальные новости, сообщают Vesti.kz.

По информации Relevo, антидопинговые власти уведомили его о двухлетней дисквалификации. Экс-игрок "Севильи" сдал положительный допинг-тест на запрещенное вещество в ноябре 2022 года, за несколько дней до начала чемпионата мира в Катаре.

Все случилось на одной из тренировок "Севильи", когда врачи неожиданно явились для проведения антидопинговой проверки. По словам футболиста, за несколько дней до этого он плохо спал, что заставило его принять детский сироп без предварительной консультации с клубными врачами. Такое поведение не разрешается антидопинговыми властями, поскольку он, по крайней мере, должен был сообщить им о своем намерении. Тогда аргентинец, еще выступая за "Севилью", работал над тем, чтобы иметь возможность участвовать в чемпионате мира в Катаре, куда он поехал после получения разрешения, но теперь наказание ставит под вопрос его карьеру.

На клубном уровне 35-летний полузащитник также играл за "Аталанту", "Металлист", "Катанию", "Сан-Лоренсо", "Арсенал" (Саранди). В составе национальной команды становился победителем Финалиссимы (2022) и Кубка Америки (2021).

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Метки:
Допинг Аргентина ЧМ-2022 по футболу

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