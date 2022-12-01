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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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ПСЖ предложит Месси новый контракт после ЧМ-2022

ПСЖ предложит Месси новый контракт после ЧМ-2022
©instagram.com/leomessi

ПСЖ предложит Лионелю Месси продлить контракт, сообщает Goal.

По данным СМИ, аргентинский форвард уже в курсе, что после окончания ЧМ-2022 в Катаре ему будет сделано предложение. 

Действующее соглашение футболиста с клубом истекает летом 2023 года. В ПСЖ хотят пролонгировать контракт еще на два года с сохранением размера текущей зарплаты. 

Отмечается, что обе стороны довольны друг другом, поэтому переход Месси в "Интер Майами" из МЛС или его возвращение в "Барселону", о чем ходят слухи, маловероятны. Скорее всего, футболист останется в Париже. 

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Метки:
Месси Лионель ПСЖ ЧМ-2022 по футболу

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