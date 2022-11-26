Прямая трансляция матчей Франции, Аргентины и еще двух игр ЧМ-2022

Сегодня, 26 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут четыре матча в двух группах, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сыграют Тунис - Австралия (16:00, группа D), Польша - Саудовская Аравия (19:00, группа C), Франция - Дания (22:00, группа D), Аргентина - Мексика (01:00, группа C). Игры в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Полное расписание трансляций ЧМ-2022 в Казахстане приведено по этой ссылке.

С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.

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