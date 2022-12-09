Пеле обратился к Мбаппе

Легендарный бразилец Пеле, находящийся на лечении в больнице, отреагировал на слова поддержки от форварда сборной Франции Килиана Мбаппе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее Мбаппе написал в Twitter: "Молитесь за Короля".

Пеле ответил: "Спасибо, Мбаппе. Я рад, что ты побил очередной мой рекорд, мой друг!".

Напомним, что французский нападающий стал первым футболистом в истории, который забил девять голов на чемпионатах мира до того, как ему исполнилось 24 года. Ранее рекорд принадлежал Пеле, у которого было семь мячей до 24-летия.

При этом Мбаппе может улучшить свои показатели, поскольку 10 декабря Франции предстоит матч с Англией за выход в полуфинал ЧМ-2022 в Катаре.

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