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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 15:17 Комментарии Определена самая молодая сборная на ЧМ-2022 по футболу ©fifa.com Transfermarkt представил десятку самых молодых сборных на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Таковой оказалась национальная команда Ганы, ее средний возраст 24,8 лет. Ганцы выступают в квартете H и с 3 очками занимают второе место перед матчами третьего тура групповой стадии. 2 декабря Гана сыграет с Уругваем. В этот день также встретятся Южная Корея - Португалия. Топ-10 самых молодых сборных выглядит так: Поделиться в соц. сетях:











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