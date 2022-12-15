"Ограничить Месси". Дешам высказался о финале ЧМ-2022 Франция - Аргентина

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам высказался о команде Аргентины и ее лидере Лионеле Месси.

На чемпионате мира в 2018 году в России французы обыграли аргентинцев в матче 1/8 финала, тогда они выиграли золото. В этот раз матч Франция - Аргентина состоится в финале ЧМ-2022 в Катаре.

"Это было непросто, но благодаря сочетанию качества, опыта и мышления мы добились своего (вышли в финал. - Прим. ред.).

Месси был великолепен с самого начала турнира. За четыре года, конечно, обязательно должны быть различия. Четыре года назад я уже представлял, где он будет играть, и, наконец, он обосновался на позиции центрального нападающего против нас. Сейчас он больше играет в паре с форвардом, и у него много свободы, он часто бьет по воротам. Он очень классный игрок, очень хорош в дриблинге. Мы постараемся максимально ограничить его влияние, как и они попытаются сделать это с некоторыми из наших игроков", - цитирует Дешама L’Équipe.

Напомним, матч финала ЧМ-2022 Франция - Аргентина состоится в Катаре 18 декабря. Днем ранее за третье место сыграют сборные Хорватии и Марокко.

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