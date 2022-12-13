"Одаренность выше, чем у Роналду и Месси". Мбаппе сравнили с Пеле

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре сборной Франции на чемпионате мира-2022 в Катаре. Он сравнил форварда команды Килиана Мбаппе с легендарным бразильцем Пеле.

"У французов есть Гризманн, Мбаппе и Жиру. И не стоит забывать про Дембеле на правом фланге. Он еще не раскрылся до конца. Он тоже может сделать игру. Сборная Франции - самая сбалансированная команда. Но у всех есть свои слабости. У французов это оборона, игра головой и вратарь.

Но вы посмотрите, какова судьба-индейка. Если бы Бензема был здоров, то, скорее всего, именно он бы выходил с первых минут, а не Жиру. А сейчас Жиру может стать героем этого чемпионата мира.

Что касается Мбаппе, то я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо. Он качает защитника, чтобы как только тот оперся на одну ногу, толкнуть мяч мимо этой ноги. В футболе главное не 30 метров, а пять-семь. У Мбаппе рывок от природы. Он реактивный. Он, как и Пеле, умеет добавлять скорость. Этот чемпионат может стать чемпионатом мира Мбаппе и его славы", - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, что сборная Франции вышла в полуфинал ЧМ-2022, где сыграет с Марокко. В гонке претендентов на "Золотой мяч" Мбаппе идет на втором месте, уступая Месси.