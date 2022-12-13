Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Мировой футбол
Комментарии

Месси после игры на ЧМ-2022 стал главным претендентом на "Золотой мяч"

Месси после игры на ЧМ-2022 стал главным претендентом на "Золотой мяч"
©twitter.com/Argentina

Футбольный сайт Goal опубликовал обновленный рейтинг фаворитов в борьбе за "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

На первое место в гонке вышел аргентинец Лионель Месси, который ранее был признан лучшим игроком чемпионата мира в Катаре. Он отобрал лидерство у своего одноклубника из ПСЖ, представителя сборной Франции Килиана Мбаппе. На третьем месте - норвежец из "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

Действующий обладатель "Золотого мяча" - нападающий "Реала" и сборной Франции Карим Бензема располагается на 20-м месте.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

1. Лионель Месси (ПСЖ)

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити")

4. Неймар (ПСЖ)

5. Роберт Левандовски ("Барселона")

6. Винисиус Жуниор ("Реал")

7. Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити")

8. Мохамед Салах ("Ливерпуль")

9. Хвича Кварацхелия ("Наполи")

10. Антуан Гризманн ("Атлетико")

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Месси Лионель Мбаппе Килиан Неймар Левандовски Роберт Салах Мохамед Гризманн Антуан ПСЖ Ливерпуль Барселона Холанд Эрлинг Манчестер Сити Атлетико Мадрид

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus