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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Обязательный претендент на пояс Головкина высказался о суперсенсации на ЧМ-2022

Обязательный претендент на пояс Головкина высказался о суперсенсации на ЧМ-2022
©twitter.com/esquivafalcao

Непобежденный бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 KO) отреагировал на вылет сборной Германии с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz

Фалькао стал обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО). Их поединок может состояться в следующем году.

"Представляете, Коста-Рика и Япония победили Германию и Испанию?", - написал он в своем Twitter.

В заключительном матче группы E команда Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4:2, но вылетела из турнира.

Отметим, что в первом туре немцы сенсационно уступили Японии - 1:2.

Добавим, что с первого места из этого квартета вышла команда Японии с шестью баллами, а со второго - Испания с четырьмя очками. У Германии тоже четыре очка, но по разнице мячей испанцы оказались куда в более выгодном положении.

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Метки:
Фалькао Эскива ЧМ-2022 по футболу Геннадий GGG Головкин

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