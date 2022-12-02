Обязательный претендент на пояс Головкина высказался о суперсенсации на ЧМ-2022

Непобежденный бразильский боксер Эскива Фалькао (30-0, 20 KO) отреагировал на вылет сборной Германии с ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Фалькао стал обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе, которым владеет Геннадий Головкин (42-2-1, 37 KО). Их поединок может состояться в следующем году.

"Представляете, Коста-Рика и Япония победили Германию и Испанию?", - написал он в своем Twitter.

В заключительном матче группы E команда Германии обыграла Коста-Рику со счетом 4:2, но вылетела из турнира.

Отметим, что в первом туре немцы сенсационно уступили Японии - 1:2.

Добавим, что с первого места из этого квартета вышла команда Японии с шестью баллами, а со второго - Испания с четырьмя очками. У Германии тоже четыре очка, но по разнице мячей испанцы оказались куда в более выгодном положении.