Новый скандал разгорелся с участием африканских сборных на ЧМ-2022

Игроки сборных Ганы и Камеруна платили за то, чтобы попасть на ЧМ-2022 в Катаре. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Отмечается, что об этом инциденте рассказал журналист Ромен Молина. Федерации Ганы и Камеруна брали взятки от футболистов в обмен на место в сборных. Конкретные имена он не назвал.

При этом в федерациях обвинения никак не прокомментировали. Но на каждом мундиале происходит что-то подобное с африканскими командами.

Напомним, что Камерун и Гана не вышли в плей-офф мундиаля. Первая сборная заняла третье место в квартете G, а вторая стала последней в группе H.

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