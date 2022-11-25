Нидерланды и Эквадор не сумели выявить победителя в матче ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Эквадора сыграли в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча группы A, сыгранная в Аль-Райяне завершилась вничью - 1:1.
Первым в этой встрече счет открыли игроки сборной Нидерландов, благодаря быстрому голу на шестой минуте в исполнении Коди Гакпо.
Эквадорцы отыгрались на 49-й минуте. Героем голевого эпизода стал бомбардир команды Эннер Валенсия.
Таким образом Нидерланды и Эквадор перед последним туром туром имеют по четыре очка и совместно лидируют в группе.
Сборная Сенегала набрала три балла, а Катар, потерявший все шансы на выход в плей-офф очков пока не набрал.
В последнем туре 29 ноября Нидерланды сыграют с Катаром, а Эквадор с Сенегалом.
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