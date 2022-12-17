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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Неймара раскритиковали после провала Бразилии на ЧМ-2022

Неймара раскритиковали после провала Бразилии на ЧМ-2022
©twitter.com/neymarjr

Российский футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о бразильском нападающем Неймаре. Он считает, что футболист не сделал ничего особенного, чтобы его команда не провалилась на ЧМ-2022 в Катаре.

"Этот чемпионат мира очень интересный. Неинтересен он может быть для зрителей, которые находятся там из-за обстановки за стадионами. Но на самом деле - футбол качественный.

Много сенсаций. Тот же вылет Бразилии. Неймар у них называется звездой. А что эта звезда сделала для сборной на этом чемпионате мира? Что он сделал особенного? Он так же и в ПСЖ. Неймар не та звезда, как Месси или Мбаппе. Да, в сборной он один из самых опытных, к нему относятся с уважением. Но он явно не Пеле.

Неймар финтит в центе поля - и что дальше? А кто голы-то должен забивать? На чемпионатах мира приветствуются те игроки, которые могут забить гол. Я помню сборную Бразилии 70-го года, когда играл Пеле. Это был последний чемпионат мира для Пеле. Они вынесли всех в одну калитку", - цитирует Орлова Sport24.

Напомним, сборная Бразилии вылетела с чемпионата мира на стадии 1/4 финала, проиграв Хорватии.

В финале турнира сыграют команды Аргентины и Франции. Хорватия же проведет матч с Марокко за третье место. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Неймар Бразилия

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