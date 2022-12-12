Неймар оставил эмоциональное послание после вылета Бразилии с ЧМ-2022

Форвард сборной Бразилии Неймар поделился своими мыслями после вылета с чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"До сих пор адски больно от поражения, мы были так близки, так близки... К сожалению или к счастью, я до сих пор не научился проигрывать. Поражения делают меня сильнее, но они ранят меня ужасно, и я до сих пор не привык к этому. Как бы то ни было, надо двигаться дальше... Жизнь продолжается, даже если больно или нужно время, чтобы восстановиться.

Еще раз хочу поблагодарить бразильский народ за поддержку! Мы боролись до конца, это немного утешает. Спасибо, Катар, за все! Кубок был прекрасен и он должен был отправиться в Бразилию, но, по воле Божьей, этого не случилось.

Теперь нужно отключиться, провести время с семьей и друзьями, зарядиться энергией, потому что справиться с этим поражением будет очень сложно. Мне до сих пор ОЧЕНЬ больно!" - написал он на своей странице в Instagram.

Напомним, Бразилия проиграла Хорватии в четвертьфинале - 1:1 (по пенальти - 2:4). 13 декабря хорваты встретятся с Аргентиной в матче за выход в финал мундиаля. В другом полуфинале, 14 декабря, сыграют Франция - Марокко.

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