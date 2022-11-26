"Неймар - икона мирового спорта". Льорис похвалил лидера сборной Бразилии за первую игру на ЧМ-2022 в Катаре

Вратарь сборной Франции Уго Льорис прокомментировал игру национальной команды Бразилии после победы над Сербией (2:0) в первом туре чемпионата мира 2022 года в Катаре, передает корреспондент Vesti.kz.

"Неймар по-прежнему является иконой мирового футбола. Я не буду говорить о его травме, потому что не знаю, насколько она серьезна.

Ришарлисон? Я очень рад за него. Его меньше всего ожидали увидеть в стартовом составе, но он отличный игрок. Нападающий, который ничего не упускает. Он продемонстрировал свою гениальность в моменте со вторым голом. Это хорошо для него. Мы знаем, что Бразилия — фаворит турнира. Всегда непросто проводить первый матч с хорошо организованной командой", - приводит слова голкипера Франции RMC Sport.

Напомним, в матче Бразилии и Сербии оба мяча южноамериканцев забил нападающий Ришарлисон, с которым Льорис вместе играет в лондонском "Тоттенхэме". Также в этом матче лидер бразильцев Неймар получил травму.

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