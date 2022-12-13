"Нельзя выиграть ЧМ c Роналду на скамейке". Фигу раскритиковал тренера сборной Португалии

Вина за провал сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре полностью лежит на ее тренере. Такое мнение высказал экс-игрок команды, обладатель "Золотого мяча-2000" Луиш Фигу, передает Sport.es. Он считает, что было неправильным не выпускать Криштиану Роналду в стартовом составе на матчи плей-офф.

"Нельзя выиграть чемпионат мира c Роналду на скамейке запасных. Оставить его вне состава было ошибкой. Это поражение - полная ответственность Сантуша", - сказал Фигу

Напомним, в 1/4 финала ЧМ-2022 сборная Португалии проиграла Марокко со счетом 0:1 Роналду вышел на замену только на 51-й минуте.

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