"Не позволят Мбаппе играть в свой футбол". Дрогба оценил шансы Аргентины на победу в финале ЧМ-2022

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором Франция сыграет с Аргентиной. Он не стал называть победителя.

"Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол. Думаю, они будут блокировать и сдерживать его любыми способами. Но у французов в составе есть еще Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже нужно будет останавливать", - цитирует Дрогба BBC.

Напомним, матч финала ЧМ-2022, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу.

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!