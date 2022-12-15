Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

"Не позволят Мбаппе играть в свой футбол". Дрогба оценил шансы Аргентины на победу в финале ЧМ-2022

"Не позволят Мбаппе играть в свой футбол". Дрогба оценил шансы Аргентины на победу в финале ЧМ-2022
©twitter.com/KMbappe

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба поделился своими ожиданиями от финала ЧМ-2022 в Катаре, в котором Франция сыграет с Аргентиной. Он не стал называть победителя.

"Аргентинцы знают, что французы не любят получать удары по ногам. Аргентинцы очень агрессивные, они не позволят Мбаппе играть в свой футбол. Думаю, они будут блокировать и сдерживать его любыми способами. Но у французов в составе есть еще Тчуамени, Гризманн и Дембеле. Их тоже нужно будет останавливать", - цитирует Дрогба BBC.

Напомним, матч финала ЧМ-2022, в котором встретятся команды Франции и Аргентины, состоится 18 декабря. Днем ранее Хорватия и Марокко сыграют за бронзу. 

Делайте прогнозы на Чемпионат мира 2022 и участвуйте в еженедельных розыгрышах от Parimatch с призами на 500 000 000 тенге, включая квартиры, наличные, топовые гаджеты и крупные бонусы!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Аргентина Франция Мбаппе Килиан

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 13:48
ЧМ-2022
Бензема может присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022 Бензема может присоединиться к сборной Франции перед финалом ЧМ-2022
Сегодня , 13:09
ЧМ-2022
Аршавин жестко потроллил Роналду перед финалом ЧМ-2022 Аршавин жестко потроллил Роналду перед финалом ЧМ-2022
Сегодня , 11:47
ЧМ-2022
Месть за поражение на ЧМ-2022. Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки во Франции Месть за поражение на ЧМ-2022. Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки во Франции
Сегодня , 11:05
ЧМ-2022
"Не позволят Мбаппе играть в свой футбол". Дрогба оценил шансы Аргентины на победу в финале ЧМ-2022 "Не позволят Мбаппе играть в свой футбол". Дрогба оценил шансы Аргентины на победу в финале ЧМ-2022
Сегодня , 09:54
ЧМ-2022
"Разобьет сердце Месси". Аргентине предрекли поражение от Франции в финале ЧМ-2022 "Разобьет сердце Месси". Аргентине предрекли поражение от Франции в финале ЧМ-2022
Сегодня , 09:13
ЧМ-2022
Марокко первым из африканских и арабских сборных сыграет за медали ЧМ по футболу Марокко первым из африканских и арабских сборных сыграет за медали ЧМ по футболу
Сегодня , 08:33
ЧМ-2022
"Не грусти, брат. Ты вошел в историю". Мбаппе поддержал игрока Марокко после полуфинала ЧМ "Не грусти, брат. Ты вошел в историю". Мбаппе поддержал игрока Марокко после полуфинала ЧМ
Сегодня , 08:06
ЧМ-2022
"Ограничить Месси". Дешам высказался о финале ЧМ-2022 Франция - Аргентина "Ограничить Месси". Дешам высказался о финале ЧМ-2022 Франция - Аргентина
Сегодня , 02:57
ЧМ-2022
Франция вышла в финал ЧМ-2022 после победы над Марокко Франция вышла в финал ЧМ-2022 после победы над Марокко
Вчера , 19:46
ЧМ-2022
Тренер сборной Аргентины оценил Лионеля Месси Тренер сборной Аргентины оценил Лионеля Месси
Вчера , 17:40
ЧМ-2022
Смогут ли действующие чемпионы мира остановить главную сенсацию мундиаля в Катаре? Смогут ли действующие чемпионы мира остановить главную сенсацию мундиаля в Катаре?
Вчера , 15:46
ЧМ-2022
Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ Шанс для Марокко? Французы имеют ужасную статистику против африканских сборных на ЧМ
Вчера , 15:20
ЧМ-2022
Бельгия ищет нового тренера по объявлению после вылета с ЧМ-2022 Бельгия ищет нового тренера по объявлению после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 13:35
ЧМ-2022
Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022 Месси сделал заявление о будущем в сборной Аргентины перед финалом ЧМ-2022
Вчера , 12:37
ЧМ-2022
Порноактриса сделала выбор между Роналду и Месси Порноактриса сделала выбор между Роналду и Месси
Вчера , 11:52
ЧМ-2022
Превзошел Агуэро в сборной, а в клубе уверенно подменяет Холанда. Как герой полуфинала ЧМ-2022 творит историю Превзошел Агуэро в сборной, а в клубе уверенно подменяет Холанда. Как герой полуфинала ЧМ-2022 творит историю
Вчера , 10:58
ЧМ-2022
Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений после вылета с ЧМ-2022 Экс-тренер сборной Бразилии получил пять предложений после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 10:00
ЧМ-2022
Известный инсайдер ММА сделал признание о Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022 Известный инсайдер ММА сделал признание о Месси после выхода Аргентины в финал ЧМ-2022
Вчера , 09:39
ЧМ-2022
Самая красивая футболистка мира поддержала Хорватию горячими фото после вылета с ЧМ-2022 Самая красивая футболистка мира поддержала Хорватию горячими фото после вылета с ЧМ-2022
Вчера , 09:10
ЧМ-2022
Экс-тренер "Астаны" сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция - Марокко Экс-тренер "Астаны" сделал прогноз на матч ЧМ-2022 Франция - Марокко
Вчера , 08:40
ЧМ-2022
Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре Ибрагимович назвал победителя ЧМ-2022 по футболу в Катаре
Вчера , 08:20
ЧМ-2022
Месси установил личный рекорд за сборную Аргентины Месси установил личный рекорд за сборную Аргентины
Вчера , 08:00
ЧМ-2022
Прямая трансляция матча Франция - Марокко за выход в финал ЧМ-2022 по футболу Прямая трансляция матча Франция - Марокко за выход в финал ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 07:44
ЧМ-2022
Аргентина догнала Италию и Бразилию после выхода в финал ЧМ-2022 по футболу Аргентина догнала Италию и Бразилию после выхода в финал ЧМ-2022 по футболу
Вчера , 07:26
ЧМ-2022
Месси вошел в историю ЧМ по футболу Месси вошел в историю ЧМ по футболу
Вчера , 02:57
ЧМ-2022
Месси забил гол и вывел Аргентину в финал ЧМ-2022 Месси забил гол и вывел Аргентину в финал ЧМ-2022
13 декабря, 23:55
ЧМ-2022
"Боль и неопределенность". Роналду оставил послание после вылета с ЧМ-2022 "Боль и неопределенность". Роналду оставил послание после вылета с ЧМ-2022
13 декабря, 23:36
ЧМ-2022
Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы Мог сыграть на ЧМ-2022. Карим Бензема восстановился от травмы
13 декабря, 22:08
ЧМ-2022
Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022 Главный тренер сборной Казахстана спрогнозировал финалистов ЧМ-2022
13 декабря, 20:25
ЧМ-2022
Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии Криштиану Роналду принял судьбоносное решение о своем будущем в сборной Португалии

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus