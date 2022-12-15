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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Месть за поражение на ЧМ-2022. Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки во Франции

Месть за поражение на ЧМ-2022. Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки во Франции
©кадр из видео

Футбольные фанаты устроили беспорядки во Франции после полуфинала чемпионата мира-2022, проходящего в Катаре, передает НТВ. Потасовки и столкновения произошли в ряде городов. 

Так, в Ницце на площади Массена группы французских и марокканских футбольных фанатов швыряли друг в друга петарды и фейерверки, камни и бутылки, а также мусор из уличных контейнеров. Для разгона агрессивных групп полиция использовала слезоточивый газ.

Стычки между футбольными фанатами также произошли в Монпелье, Авиньоне и других французских городах. Болельщики устроили факельные шествия в Тулузе и Нанте. На Елисейских полях в Париже также собрались футбольные болельщики, там за порядком следят сотни представителей полиции и жандармерии.

Ранее сообщалось, что власти Франции, учитывая беспорядки, которые устраивали ранее фанаты марокканской команды, усилили перед игрой меры безопасности на улицах французских городов, задействовав десять тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0. В финале она сыграет против Аргентины, он состоится 18 декабря. Марокко же днем ранее проведет матч за третье место против Хорватии. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Франция Марокко

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