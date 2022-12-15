Месть за поражение на ЧМ-2022. Фанаты сборной Марокко устроили беспорядки во Франции

Футбольные фанаты устроили беспорядки во Франции после полуфинала чемпионата мира-2022, проходящего в Катаре, передает НТВ. Потасовки и столкновения произошли в ряде городов.

Так, в Ницце на площади Массена группы французских и марокканских футбольных фанатов швыряли друг в друга петарды и фейерверки, камни и бутылки, а также мусор из уличных контейнеров. Для разгона агрессивных групп полиция использовала слезоточивый газ.

Стычки между футбольными фанатами также произошли в Монпелье, Авиньоне и других французских городах. Болельщики устроили факельные шествия в Тулузе и Нанте. На Елисейских полях в Париже также собрались футбольные болельщики, там за порядком следят сотни представителей полиции и жандармерии.

Ранее сообщалось, что власти Франции, учитывая беспорядки, которые устраивали ранее фанаты марокканской команды, усилили перед игрой меры безопасности на улицах французских городов, задействовав десять тысяч сотрудников полиции и жандармерии.

Напомним, что в полуфинале ЧМ-2022 в Катаре сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0. В финале она сыграет против Аргентины, он состоится 18 декабря. Марокко же днем ранее проведет матч за третье место против Хорватии.