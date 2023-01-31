Месси заблокировали соцсети из-за победы на ЧМ-2022

Нападающий ПСЖ сборной Аргентины Лионель Месси признался, что после победы на чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре не успевал читать сообщения, которые поступали ему в соцсетях. Обращений было около миллиона, из-за чего его страницу заблокировали.

"У меня был миллион сообщений в социальной сети, и в итоге меня заблокировали. Были сообщения, которые я даже не успевал прочитать. Очень приятно такое признание от других спортсменов. Я не особо люблю отвечать или комментировать фото, максимум ставлю лайки", - цитирует Месси Marca.

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Напомним, в Катаре 35-летний Месси впервые завоевал титул чемпиона мира. В финальном матче в составе сборной Аргентины он по пенальти обыграл команду Франции.