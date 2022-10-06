Месси выступил с сообщением о карьере в сборной Аргентины

Нападающий "Пари Сен‑Жермена" и сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что предстоящий чемпионат мира в Катаре станет последним в его карьере футболиста.

"Это мой последний чемпионат мира. Уверен, что так и будет. Я чувствую себя хорошо физически, хорошо провел предсезонную подготовку в этом году, что не получилось год назад.

Считаю дни до чемпионата мира, правда в том, что немного волнуюсь. С одной стороны, мы не можем дождаться, когда начнется турнир, с другой - не знаем, как все сложится", - приводит слова Месси "Матч ТВ" со ссылкой на TN.

Месси забил 90 голов в 164 матчах за национальную команду, вместе с которой стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

На групповом этапе ЧМ-2022 аргентинцы сыграют с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Турнир в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

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