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Реклама Новости спорта Сборные ЧМ-2022 Сегодня 21:28 Комментарии Месси открыл счет в финале ЧМ-2022 ©FIFA Сборная Аргентины вышла вперед в решающем матче ЧМ-2022 в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. Гол был забит на 22-й минуте с пенальти после фола Усмана Дембеле на Анхеле Ди Марии. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Лионель Месси. Это шестой мяч форварда сборной Аргентины на чемпионате мира. Отметим, что сборная Франции является действующим чемпионом мира. Поделиться в соц. сетях:











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