Месси, Мбаппе или... Названа тройка претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) назвала финальную тройку номинантов на приз лучшему игроку 2022 года, передает корреспондент Vesti.kz.

На награду The Best претендуют два нападающих французского ПСЖ - Лионель Месси (Аргентина) и Килиан Мбаппе (Франция). Компанию им составит француз Карим Бензема, выступающий за "Реал Мадрид".



Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года.

The Best FIFA Football Awards - церемония награждения, ежегодно проводимая организацией ФИФА с 2016 года.

В этом году для номинантов учитывается период с начала сезона-2021/22 до окончания чемпионата мира-2022.

Елена Рыбакина показала паспорт! Чемпионка "Уимблдона" ответила на самые каверзные вопросы