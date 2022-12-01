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Новости спорта Сборные ЧМ-2022
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Матчи ЧМ-2022 установили несколько рекордов по просмотрам

Матчи ЧМ-2022 установили несколько рекордов по просмотрам
©twitter.com/FIFAWorldCup

Матчи чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре установили несколько телевизионных рекордов, передает "Чемпионат" со ссылкой на ФИФА.

Так, встреча между сборными Японии и Коста-Рики (0:1) собрал самую большую телеаудиторию, а именно 36,37 миллиона человек, в азиатской стране в 2022 году. После победы японцев в первом туре над Германией (2:1) количество болельщиков, собравшихся у экранов во время второй игры, увеличилось на десять миллионов.

Встреча в группе В во втором туре между командами Англии и США (0:0) стала самой популярной в американской истории среди футбольных матчей. Пиковая аудитория составила 19,65 миллиона.

Игра Аргентины и Мексики (2:0) во втором туре ЧМ-2022 привлекла к экранам аудиторию в 81,3 процента от всех телезрителей в южноамериканской стране - 8,5 миллиона. Это больше на пять процентов, чем во время матча с Саудовской Аравией (1:2), а также больше, чем на любой встрече ЧМ-2018.

65 процентов телезрителей в Испании наблюдали за матчем с Германией во втором туре (11,9 млн). Это больше, чем аудитория любой игры команды на ЧМ-2018.

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу

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