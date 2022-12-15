В матче Франция - Марокко зафиксирован антирекорд ЧМ по футболу

Футболист сборной Марокко Юссеф Эн-Несири коснулся мяча лишь три раза за 66 минут матча против Франции - это антирекорд на чемпионатах мира среди игроков, которые проводили 45+ минут за игру, сообщает Opta Sports.

А вот его партнер по сборной Софьян Амрабат установил уникальное достижение на ЧМ.

Напомним, что марокканцы уступили французам в 1/2 финала и теперь поспорят с хорватами за бронзу мундиаля в Катаре. Этот матч состоится 17 декабря. А 18-го числа в финале сыграют Аргентина - Франция.