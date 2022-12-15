Футболист сборной Марокко установил рекорд Африки на ЧМ в Катаре

Полузащитник итальянской "Фиорентины" и сборной Марокко Софьян Амрабат установил уникальное достижение на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Амрабат совершил 51 возврат владения мячом на ЧМ-2022 - это не только лучший результат на турнире в Катаре, но и рекорд Африки за один чемпионат мира.

В топ-5 по возвратам владения на ЧМ-2022 также входят Лука Модрич (45), Марцело Брозович (45), Йошко Гвардиол (44) и Энтони Робинсон (40).

Напомним, что Марокко уступило Франции (0:2) в полуфинале и теперь 17 декабря встретится с Хорватией в матче за третье место. А 18-го числа в финале сыграют Аргентина - Франция.