Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Сборные ЧМ-2022
Комментарии

Футболист сборной Марокко установил рекорд Африки на ЧМ в Катаре

Футболист сборной Марокко установил рекорд Африки на ЧМ в Катаре
©frmf.ma

Полузащитник итальянской "Фиорентины" и сборной Марокко Софьян Амрабат установил уникальное достижение на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации Opta Sports, Амрабат совершил 51 возврат владения мячом на ЧМ-2022 - это не только лучший результат на турнире в Катаре, но и рекорд Африки за один чемпионат мира.

В топ-5 по возвратам владения на ЧМ-2022 также входят Лука Модрич (45), Марцело Брозович (45), Йошко Гвардиол (44) и Энтони Робинсон (40).

Напомним, что Марокко уступило Франции (0:2) в полуфинале и теперь 17 декабря встретится с Хорватией в матче за третье место. А 18-го числа в финале сыграют Аргентина - Франция.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 по футболу Марокко Чемпионат мира по футболу

Реклама

Реклама

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus