Марокко первым из африканских и арабских сборных сыграет за медали ЧМ по футболу

Сборная Марокко вошла в историю чемпионатов мира по футболу, передает "Чемпионат".

Она стала первой африканской и арабской командой, которая сыграет за медали чемпионата мира.

Напомним, в полуфинале ЧМ-2022 команда уступила сборной Франции со счетом 0:2 и теперь 17 декабря сыграет с Хорватией в матче за бронзовые медали турнира.

В финале же, который состоится 18 декабря, сборная Франции встретится с Аргентиной.

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