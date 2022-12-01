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Левандовски высказался о предстоящем матче Польша - Франция в 1/8 финала ЧМ

Левандовски высказался о предстоящем матче Польша - Франция в 1/8 финала ЧМ
©twitter.com/lewy_official

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу в Катаре против Франции. Он отметил, что соперник является фаворитом. 

"Франция является фаворитом. Нам нужно прибавлять, если мы хотим создавать им проблемы, в частности, предлагать больше возможностей в атаке. У них отличная команда, но их матч с Тунисом показал, что все возможно.

Это большой вызов для нас. Знаем, какие у них игроки, но мы должны воспользоваться шансом, постараться сделать все возможное, побороться. Знаем, что Франция - действующий чемпион мира, и, возможно, они смогут выиграть ещё один титул. Так что для нас это будет большим испытанием. Нам придется играть лучше, чем с Аргентиной", - цитирует Левандовски RMC Sport.

Напомним, матч 1/8 финала чемпионата мира Польша - Франция состоится в воскресенье, 4 декабря. 

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Метки:
ЧМ-2022 по футболу Левандовски Роберт Польша Франция

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