Команда Катара установила два антирекорда среди хозяев чемпионов мира

Сборная Катара проиграла третий матч на домашнем ЧМ-2022 по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на "Чемпионат".

Встреча против команды Нидерландов завершилась со счетом 0:2. Для Катара это третье поражение на турнире.

Азиатская сборная стала первой среди хозяек чемпионатов мира, которая проиграла три матча на домашнем турнире.

Кроме того, Катар установил антирекорд по пропущенным мячам среди стран-хозяев ЧМ на групповом этапе. Команда забила один мяч и позволила соперникам отличится семь раз.

Отметим, что из группы A в плей-офф вышли Нидерланды и Сенегал. Катар и Эквадор завершили выступление на чемпионате мира.

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